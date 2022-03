Еарендил – едно вълнуващо астрономическо откритие

А строноми откриха най-далечната звезда, наблюдавана някога – свръхгорещ и свръхярък гигант, който се е формирал преди близо 13 милиарда години в зората на космоса, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на публикация в сп. „Нейчър“.

Тази светеща синя звезда обаче е изчезнала отдавна.

Тя е била толкова масивна, че почти сигурно се е взривила на късчета само няколко милиона години след появата си. Бързата ѝ гибел прави откритието на международен екип с помощта на космическия телескоп „Хъбъл“ още по-невероятно, тъй като са необходими еони, докато светлината, излъчвана от далечни звезди, достигне до нас.

„Виждаме звездата такава, каквато е била преди около 12,8 милиарда години или около 900 милиона години след Големия взрив“, каза астрономът и водещ автор на изследването Брайън Уелч от университета „Джонс Хопкинс“. „Определено имахме късмет“, допълва той.

