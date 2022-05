Джъстин Тимбърлейк продаде музикалния си каталог за над 100 милиона долара

Д жъстин Тимбърлейк продаде целия си музикален каталог на компания "Хипнозис сонг мениджмънт", следвайки примера на поредица от мегазвезди, изтъргували правата върху песните си за милиони долари, съобщи ЮПИ.

Изпълнителният директор на инвестиционната компания Мерк Меркуриадис обяви новината за сделката с носителя на награди "Грами" върху правата за всички песни, на които е автор или съавтор. Става дума за около 200 песни, сред които хитовете "SexyBack," "Can't Stop the Feeling" и "Mirrors".

Каталогът е придобит за над 100 милиона щатски долара, писа "Уолстрийт джърнъл", цитиран от агенцията.

Преговорите за договора продължили повече от година, става ясно от изявление на Меркуриадис.

Сред другите звезди, продали правата си на лондонската инвестиционна компания, са "Ред Хот Чили пепърс", "Джърни" и "Блонди".

