Джони Деп е "бияч на съпруги", реши британски съд

Д жони Деп загуби делото за клевета, което бе завел срещу издателя на британския в."Сън" заради определението, че е "бияч на съпруги", съобщи агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Съдията по делото прецени, че обвиненията в статията са "верни по същество".

Джони Деп, който е на 57 години, заведе дело срещу "Нюз груп нюзпейпърс" и главния редактор Дан Утън за клевета в статия на Утън във в."Сън" от 2018 г., в която актьорът е наречен "бияч на съпруги". Процесът започна през юли тази година и продължи три седмици.

В хода на делото съдия Андрю Никол от Висшия съд на Лондон изслуша показанията и на Деп, и на бившата му съпруга Амбър Хърд, които взаимно се обвиняваха за бурния си брак, за извънбрачни връзки, детайли за начина на живот и битката на Деп с алкохола и наркотиците, за свирепите им семейни свади. Двамата се обвиниха взаимно в насилие.

"Приемам, че ответниците показаха, че думите, които са публикували, са верни по същество... Следователно искът се отхвърля", се посочва в решението на съдията. То може да има огромни последици върху репутацията и бъдещата кариера на Деп, отбелязва Ройтерс.

