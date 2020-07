Амбър Хърд: Заплашвал ме е с убийство многократно

А ктрисата от САЩ Амбър Хърд, която се яви пред Върховния съд в Лондон, за да даде показания по делото за клевета, заведено от Джони Деп срещу британски таблоид, свидетелства, че бившият й съпруг я е заплашвал с убийство, предаде Ройтерс.

Деп съди "Нюз груп нюзпейпърс", издателите на таблоида "Сън", заради публикация от 2018 г., описваща го като "бияч на съпруги", припомня агенцията.

Лондонският съд през изминалите две седмици изслушваше свидетелски показания, в това число и на самия Джони Деп. Петдесет и седем годишният холивудски актьор отрича, че е проявявал насилие към 34-годишната Хърд, и твърди, че тя е била агресивна към него.

Говорейки под клетва, Амбър Хърд заяви от свидетелската скамейка, че е била подложена на "краен тормоз" от Джони Деп.

"Някои инциденти бяха толкова сериозни, че се страхувах, че той ще ме убие - или умишлено, или просто губейки контрол и стигайки твърде далече", заяви Хърд.

"Той многократно ме е заплашвал с убийство, особено на по-късните етапи от връзката ни", казва още актрисата.

Хърд допълва, че Деп е бил обсебен от външността й и я е наричал "повлекана", "гладна за слава" и "проститутка за внимание", ако е носила определени тоалети.

"Физическият тормоз включваше удряне с юмруци, шамаросване, ритане, блъскане на главата и задушаване. Той освен това хвърляше разни неща по мен, най-често стъклени бутилки, дърпаше ме за косата, и ме буташе и тласкаше към земята", казва още Амбър Хърд.

От досегашните свидетелски показания стана ясно, че Хърд обвинява бившия си съпруг, че я е нападнал минимум 14 пъти в периода между 2013 и 2016 г., след като се е вбесявал след злоупотреба с алкохол или наркотици.

Джони Деп отрича обвиненията.

