Документален филм за Дженифър Лопес открива кинофестивала "Трайбека"

С документален филм за Дженифър Лопес ще бъде открит 21-ият кинофестивал "Трайбека" в Ню Йорк, предаде Асошиейтед прес.

Продукцията "Полувреме" ("Halftime") e на стрийминг платформата Netflix.

Нюйоркският кинофестивал, който обичайно се провежда през пролетта, тази година ще започне на 8 юни.

