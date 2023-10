Дзен майстор или изпълнител: Вдъхновяващата история на Джон Кейдж

Д зен майстор или експерт по случайност? Специалист по гъбите или изпълнител? Изобретател на нови звуци или готвач? Джон Кейдж е всичко това, казват критиците. Те определят талантливият артист като един от най-влиятелните американски композитори на 20 век, пише NOVA .

На него е посветен и документалният филм „John Cage: Journeys in Sound”, който може да гледате в ефира на Marquee TV – част от ТВ платформата на EON . Лентата е дело на носителя на „Оскар” Алън Милър и носителя на „Еми” Пол Смачни. Заснета е в САЩ, Германия и Япония и представя редки архивни кадри. Включва и интервюта с Йоко Оно, Дейвид Тюдор, Маюми Мията и много други.

Джон Кейдж е роден на 5 септември 1912 г. в Лос Анджелис в семейството на изобретател и журналистка. Учи за кратко богословие в Колежа „Помона“, но не се дипломира. Пътува до Европа, след което започва да се занимава с композиране. Негови учители са Хенри Кауъл и Арнолд Шьонберг - и двамата известни със своите иновации в музиката. Най-голямо влияние върху Кейдж обаче оказват азиатските култури. Кейдж изучава индийска философия и дзен будизмъм през 40-те години на миналия век.

Композиторът, музикален теоретик, философ, писател и художник е пионер на електроакустичната музика и нестандартната употреба на музикални елементи. Изкуството му го превръща в една от водещите фигури на следвоенния авангард в САЩ.

Макар Кейдж да започва да рисува още докато е млад, той се отказва от това, за да се концентрира върху музиката. Неговият първи зрял проект е „Не искайки да кажа нищо за Марсел” от 1969 г. (Not Wanting to Say Anything About Marcel). Работата му обхваща две литографии и група от това, което Кейдж нарича плексиграми: печат върху плексигласови панели. Всички те съдържат части от думи, изписани с различен шрифт.

