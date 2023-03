Древните африкански божества, претворени в изкуство

Д а оценяваме културното наследство и да го използваме, за да си представим едно по-добро бъдеще - това е една от целите на самоукия фотограф и визуален артист Аде Океларин. Професионално той се подвизава под името "Àsìkò" - думата за "време" или "момент" на йоруба, един от езиците в родната му Нигерия, пише CNN.

Използването на аспекти от традиционната култура на Йоруба е важен аспект от творческия му път. В две скорошни серии, той изследва иконографията на йорубските божества, или "Òrìshàs".

В историята на йоруба Òrìshàs са свещени същества с божествени сили и вярата в тях продължава и извън Западна Африка, като е предадена от робите и техните потомци на Карибите и Южна Америка, наред с други места. Но израствайки в Нигерия през 80-те и 90-те години на ХХ век, където основното образование за вярванията на коренното население не е било обичайно, Океларин казва, че пътят му като художник е бил свързан с деконструиране на предишните знания.

"Работата е свързана с изследване и разбиране на нещата, на които не са ме учили в училище", казва Океларин, "и създаване на пространство, в което да разбера наследството и да създам нещо с наследство".

Неговите портрети и изображения на Òришà съчетават традиционна фотография с изкуствен интелект (ИИ), техники за цифрово редактиране и колажиране и са начинът на Океларин да прокара връзки между различни глобални митологии, чрез които, както казва той, всички ние сме свързани в нашите дълбоко вкоренени истории.

Докато проучва проектите, той забелязва прилики между елементи от йорубската и западната митология, като например йорубското божество Санго и скандинавския бог Тор, които са божества на гръмотевиците и мълниите, както и Òрìшà Олокун, която олицетворява морето, подобно на гръцкия си колега Посейдон.

Предпоставката на работата му, казва той, е "поглед назад, за да погледнем напред", за да разберем откъде идват африканците като общество и да помогнем за изработването на бъдеще, "оформено не от уестърнизацията, а от основите на културната идеология и естетика".

Океларин се премества в Обединеното кралство през 1995 г. и казва, че изследването на собствената му култура е променило референтната му рамка от тази на западния поглед към такава, която празнува "красива различна гледна точка" и му е помогнала да разбере своето наследство.

"В света на нарастваща глобализация е важно да се поддържа чувство за идентичност, което да дава информация за по-добри обществени структури", казва Океларин. "Уестърнизацията не е отговор на напредъка, но се нуждаем от съчетание на това кои сме и какво предлага светът, иначе ще загубим това, което ни прави "нас"." Създаването и споделянето на тези изображения с помощта на съвременни технологии и техники е един от начините да покажем, че "нашите истории имат значение", допълва той.

