Откриха древен мексикански храм, за който се смяташе, че е легенда

Н ово откритие развълнува археолозите, които откриха останките на древен мексикански храм, за който се смяташе, че е легенда.

Години наред легендата в централния мексикански град Атлиско разказва за съществуването на изгубен храм (известен още като теокали), построен много преди пристигането на испанците през XVI век.

Местните жители на Атликсенс вярвали, че храмът е построен на върха на хълма Сан Мигел, където днес се намира католически параклис, посветен на архангел Михаил. Но въпреки че легендата и слуховете са силни, досега не са открити никакви археологически доказателства, които да ги потвърждават.

