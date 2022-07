"Морските номади", които живеят с акулите

В отдалечения район на залива Тритон в Западна Папуа между най-голямата риба в света и поколения морски номади наречено Бугис, се е създала много специална връзка.

Днес проследяваме историята на Анита Верде, споделена пред BBC Travel

Заливът Тритон е едно от много малкото места в света, където е разрешено гмуркането с китови акули, а малкият брой посетители и огромното морско биоразнообразие го правят едно от най-уникалните и красиви места за това.

Toй е защитен поради отдалечеността си и всяка година там се отправят по-малко от 500 души. Тези, които дойдат, ще бъдат възхитени от пищните варовикови върхове и белите пясъци на талк, които се впускат в калейдоскоп от подводни коралови градини в гъстото, мастилено синьо море.

