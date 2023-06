"Чиканът е престъпление": Новата отвратителна мания в Източна Азия

Ж ените, които са опипвани във влаковете в Източна Азия, са изправени пред допълнителната заплаха нападението им да бъде заснето и качено за продажба онлайн. В рамките на едногодишно разследване разследващото звено на BBC World Service, BBC Eye, работи под прикритие, за да разкрие мъжете, които печелят от сексуално насилие.

Такако - жена, оплакала се, че е била опипвана в метрото разказва пред BBC своята история, но това е само първият случай на сексуално посегателство в обществения транспорт. Такако е била тормозена почти ежедневно в продължение на повече от година по време на пътуването си. В безброй нощи тя си лягала с плач. "Чувствах се така, сякаш в живота ми нямаше никаква надежда", казва тя.

Такако, която като тийнейджърка многократно е била подлагана на сексуални посегателства, носи значка, която предупреждава потенциалните нападатели.

Много жени като Такако стават мишена на сексуални хищници на обществени места. В някои случаи те се сблъскват и с друго нарушение - нападението се заснема и видеоклиповете се продават онлайн.

Повечето видеоклипове следват една и съща схема - мъж тайно заснема жена отзад и я проследява във влак. Секунди по-късно той я насилва сексуално. Мъжете действат дискретно, а жертвите им могат да изглеждат напълно неосъзнати. След това тези видеоклипове се публикуват на уебсайтове за продажба.

В рамките на едногодишно разследване BBC проследява мъжете, стоящи зад три уебсайта, които продават и произвеждат хиляди такива видеоклипове със сексуално насилие.

