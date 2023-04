Пристрастяване към еротичните филми и как да се справите

О пределено изолацията по време на пандемията от COVID-19 се отрази трайно на цялото население. Един от факторите, по които можем да съдим за това, е порно индустрията. За никого не е тайна, че всичките месеци в домашни условия, далеч от реалния свят, увеличиха драстично потреблението на порнографски материали. Интересното е, че макар да се върнахме до огромна степен към предишния си живот, нещата не са такива, каквито бяха преди изолацията. Крайният резултат е масово пристрастяване към такъв тип съдържание.

Пристрастяването към порнографията е една от най-разпространените форми на зависимост в днешно време. Това е проблем, който обхваща хиляди хора по целия свят и може да има сериозни последици за здравето и качеството на живот на засегнатите лица.

Порнографията е лесно достъпна в интернет и много хора започват да гледат порно още в детска възраст. В началото това може да бъде просто любопитство или изследване на сексуалността, но с времето е възможно да се превърне в зависимост.

Recovering porn addicts should have the same societal acceptance and recovery resources that addicts of other types have.



Enough with the shame and stigma.