Cardi B обяви едновременно развода и бременността си

Cardi B подаде молба за развод с Offset след шест години брак, потвърди техен представител пред PEOPLE. "Това не се основава на слухове за изневяра, а по-скоро е от дълго време", каза той.

Изданието съобщи, че 31-годишната Cardi B иска основно попечителство над двете им деца.

На 1 август пък Cardi B обяви в Instagram, че е бременна с третото си дете, часове след като се появи новината за развода.

"С всеки край идва ново начало! Толкова съм благодарна, че споделих този сезон с теб, ти ми донесе повече любов, повече живот и най-вече поднови силата ми!" - написа тя послание към бебето си в надписа.

Откакто обявиха връзката си през септември 2017 г., Cardi B и Offset имаха отношения на прекъсване, често в резултат на предполагаемата му изневяра. През 2018 г. те обявиха, че се разделят, и след като се помириха, през септември 2020 г. Cardi B подаде молба за развод, която по-късно оттегли.

