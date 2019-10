България се завръща на „Евровизия” през 2020 г.

Д обри новини за всички фенове на един от най-големите песенни конкурси на планетата.

Българската делегация към Европейския съюз за радио и телевизия обяви посредством своя официален профил в Туитър завръщането на България на сцената на „Евровизия” през 2020 г.

Нека припомним, че тази година страната ни не взе участие в конкурса, провел се в Тел Авив, Израел, поради финансови затруднения.

Слава и пари, зад които се крият много сълзи и жертви

Важно е да се знае, че освен разходите, които включват престоя на делегацията в страната домакин, за участие в конкурса се плаща и такса, изисквана от Европейския съюз за радио и телевизия.

Official statement | Sofia, 30th of October



We are delighted to announce that Bulgaria is set to take part at #Eurovision 2020. More exciting details will follow soon. pic.twitter.com/SGTwpQfhjO