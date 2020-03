Боно посвети песен на лекарите, борещи се с Ковид-19

Б оно използва официалния Инстаграм акаунт на U2, за да публикува песен, която е написал във вторник, пишат от "Rolling Stone".

Описанието към поста гласи:

"За италианците, които я вдъхновиха... за ирландците...

за всеки, който в Деня на Свети Патрик е вкъщи и все още пее. За лекарите, сестрите и всички, които са на първата линия, за вас пеем".

"Това е изживяване, което бих сравнила със световна война"

Видеото започва с обръщение на Боно, който споделя следното от дома си в Ирландия:

"Малка картичка от Дъблин - в Деня на Свети Патрик - една песен, измислена преди час. Мисля, че се нарича "Let your love be known".

Ето и какво се пее в песента:

"Разхождам се по улиците на Дъблин и няма никого. Да, не те познавам... Не може да докосваш, но може да пееш от балконите, да пееш по телефона. Пей и ми обещай, че няма да спреш. Пей и твоята любов ще бъде известна".

Текстът на новата песен е вдъхновен от италианците, които излязоха на балконите си и пяха заедно по време на карантината в страната, наложена заради Ковид-19.

Във видеото горе вижте и как българите подкрепят всяка вечер нашите медици.

