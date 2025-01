Бивш служител съди Ники Минаж за побой

Н ики Минаж е съдена от предполагаемия си бивш мениджър за нападение, побой и умишлено причиняване на емоционален стрес, съобщава TMZ.

Според съдебния иск, получен от изданието в петък, мъж на име Брандън Гарет твърди, че изпълнителката на хита „Starships“ му се е скарала и го е нападнала физически зад кулисите на концерт в Детройт през април 2024 г., след като е установила, че той е помолил някой друг да ѝ вземе лекарства с рецепта.

Nicki Minaj Sued for Assault and Battery by Former Manager | Click to read more 👇 https://t.co/IqWSKuPZKI — TMZ (@TMZ) January 4, 2025

Според Гарет Минаж му крещяла с думите: „Ти луд ли си, че го караш да ми вземе лекарствата? Ти си си изгубил ума и ако съпругът ми беше тук, щеше да ти избие шибаните зъби.“ „Ти си ходещ мъртвец“, казала му тя. „Току-що провали целия си живот и никога няма да бъдеш никой, ще се погрижа за това“.

Минаж го ударила, след като заявила, че „животът му е приключил“, се казва в съдебния иск, получен от TMZ.

Гарет твърди, че тя го е ударила толкова силно, че шапката му е полетяла на земята. Освен това предполагаемият бивш служител на певицата твърди, че тя го е ударила по китката - изхвърляйки документите от ръцете му - докато екипът ѝ се е приближавал към него.

Освен това той твърди, че е напуснал стаята, след като 42-годишната Минаж му е изкрещяла „да се маха“. Той заяви, че се е скрил в тоалетната в продължение на часове, тъй като се е опасявал за безопасността си.

Nicki Minaj Sued for Assault by Former Tour Employee https://t.co/bv9w9QOGcg — The Hollywood Reporter (@THR) January 4, 2025

Гарет твърди, че екипът на Минаж му е отказал достъп до автобуса на турнето, което го е оставило да се оправя сам в Детройт. Не е ясно дали е успял да получи вещите си. Твърди се, че той съди Минаж и за обезщетение.

От TMZ не уточняват на кой концерт е станал предполагаемият инцидент, но 12-кратната носителка на „Грами“ е била в Детройт с турнето си на 20 април миналата година. Гореспоменатият съдебен иск не е единствената драма, породена от турнето на Минаж.

Nicki Minaj Sued for Assault by Tour Employee Who Claims Rapper Attacked Him Backstagehttps://t.co/xHGNdEzPlc — billboard (@billboard) January 4, 2025

През май тя беше арестувана в Амстердам за „пренасяне на наркотици“, което тя бързо отрече. В крайна сметка беше глобена и след това освободена от полицейския арест.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase