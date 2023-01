Бионсе направи противоречиво завръщане към концертната си дейност

Б ионсе направи противоречиво завръщане към коцертната си дейност след четири години пауза, съобщи сайтът на вестник "Гардиън". Певицата изпя 19 песни в луксозен хотелски комплекс в Дубай и представи общ дует с 11-годишната си дъщеря Блу Айви.

