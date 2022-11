Бионсе и Джей Зи празнуват специален повод (СНИМКИ)

Б ионсе и Джей Зи демонстрираха невиждана близост по време на романтична среща през изминалия уикенд. Двойката е заснета усмихната пред италианския ресторант Giorgio Baldi в Санта Моника в неделя вечерта от папараци, където са забелязани да се държат ръка за ръка.

Изпълнителката на "Break My Soul" носи тъмносин суитшърт с щампа върху синя пола, докато Джей е избрал изцяло черна визия, облечен в черна тениска, панталон и палто. Той съчета външния си вид с черна плетена шапка за хладната вечер в Лос Анджелис.

Двойката изглежда в добро настроение на фотографиите, докато напуска ресторанта, което не е изненада, тъй като вечерта им навън се случва само няколко дни след като двойката влезе в историята на наградите Grammy.

След обявяването на номинациите на Звукозаписната академия за 65-ите годишни награди Grammyпо-рано този месец стана ясно, че Бионсе и Джей Зи вече официално са с равен брой номинации - по 88 на брой - като най-номинираните изпълнители в историята на наградите Grammy.

Бионсе е и най-награждаваният изпълнител в историята на Grammy, с 28 победи в кариерата си до момента, и държи рекорда за най-много номинации за запис на годината, с осем номинации, включително тазгодишната за "Break My Soul".

Изпълнителката получи общо девет номинации за предстоящите награди Grammy, а Джей Зи добави пет. Ако Бионсе спечели три от деветте си номинации на предстоящата церемония по връчването на наградите през февруари, тя ще изравни рекорда за най-много спечелени Grammy за всички времена. Ако спечели четири, рекордът ще бъде само неин.

Освен за запис и песен на годината за "Break My Soul", Бионсе спечели и награда за албум на годината за шедьовъра си от 2022 г. "Renaissance", за най-добро R&B изпълнение за "Virgo's Groove", за най-добро традиционно R&B изпълнение за "Plastic Off the Sofa", за най-добра R&B песен за "Cuff It" и за най-добра песен, написана за визуална медия, за "Be Alive" от King Richard.

Тя спечели и първите в кариерата си номинации в категориите за най-добър денс/електронен запис и най-добър денс/електронен музикален албум съответно за "Break My Soul" и Renaissance.