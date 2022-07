Албумът "Lemonade": Сбъднатата мечта на Бионсе

Б ионсе, кралицата на музиката, която променя парадигмите и чието изкуство отдавна я е утвърдило като една от големите звезди на развлекателната индустрия, издаде днес горещо очаквания си албум "Renaissance" - танцувален запис с хаус привкус, подготвен за лятото.

Шест години след като разтърси индустрията с мощния си визуален албум "Lemonade", седмата солова студийна работа на Бионсе е пулсираща колекция от клубни парчета, целяща да „освободи един свят, погълнат от умора“.

Изключително танцувален, албумът с 16 песни е готов да властва през този сезона.

Beyoncé unveils all four cover poses for her new album, #RENAISSANCE . pic.twitter.com/fXk8BCeD4p

Мегазвездата посочи, че "Renaissance" е само първото действие от общо три в проекта, който по думите ѝ е записвала в продължение на три години по време на пандемията.

"Създаването на този албум ми позволи да мечтая и да намеря спасение в един страшен за света момент", заяви Бионсе на своя уебсайт. "Той ми позволи да се почувствам свободна и авантюристична във време, когато малко други неща се движеха", продължава тя.

"Намерението ми беше да създам безопасно място, място без осъждане. Място, където да съм свободна от перфекционизъм и преосмисляне. Място, където да крещиш, да се освобождаваш, да усещаш свободата. Това беше едно красиво пътешествие на изследване."

Възторжените вокали на Бионсе имат своето място в "Renaissance", но се откроява ритмичният, спешен призив към дансинга, със съчетание от влияния, отдаващо почит на пионерите на фънка, соула, рапа, хауса и диското.

"Break My Soul," the lead single from Beyoncé’s new album "Renaissance," features the superstar's 20th top 10 hit on the Billboard Hot 100 chart as a solo artist https://t.co/RhbvLLbNdR