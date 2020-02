Без грим: Деми Мур и Гуинет Полтроу очароваха феновете с красотата си

Н аскоро Гуинет Полтроу кани приятелите си да излязат, но им поставя едно условие: да не носят грим, пишат от Foxnews.

Деми Мур, Рейчъл Зоуи и Александра Грант са част от присъстващите знаменитости, които изпълняват заръката на актрисата.

Полтроу сподели снимка от събитието в социалната мрежа Инстаграм, на която е заедно с Деми Мур и приятелката на Киану Рийвс - художничката Александра Грант.

Към публикацията тя написа следното:

„Имах огромното удоволствие да интервюирам Александра Грант - един от най-блестящите и талантливи мислители... Едно чудесно събиране, на което отпразнувахме красотата такава, каквато е".

"Жената отляво също не е толкова лоша", шеговито написа Полтроу за Деми Мур.

Феновете на звездата коментираха снимката и направиха много комплименти на звездите: "Още по-красиви без грим", написа един от почитателите.

