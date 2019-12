Лунички, бръчки и много усмивки – звездите без грим през 2019 г.

З везден блясък, руж и червило – това виждахме на снимките на звездите и през тази година. Добре оформена прическа, стилно облекло и много красота. Само че изкуствена, напудрена и подчертана с очна линия.

Кои звезди решиха да излязат от удобния гримиран образ и да покажат истинското си лице? Онова несъвършено, пълно с лунички, малки бръчици и много чар лице?

РАЗГЛЕДАЙТЕ В ГАЛЕРИЯТА НЕПОДПРАВЕНАТА КРАСОТА НА ЗВЕЗДИТЕ БЕЗ ГРИМ

В началото на 2019 г. Кеша публикува своя снимка без грим в Туитър, към която написа:

"Тази година решавам да обичам себе си, точно такава, каквато съм... и ще пусна луничките си на свобода“.

this year my resolution is to love myself... just as I am, all fucked up and imperfect and whatever else. And to let my freckles liiiiiiiive 🛸🛸💃🏼💃🏼💅🏻💅🏻💅🏻 pic.twitter.com/uuKjwGOYEt