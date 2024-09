"Беше вълшебно изживяване": Нов романтичен филм завладя кинофестивала в Торонто

А ктьорите Андрю Гарфийлд и Флорънс Пю, които имат номинации за награда "Оскар", трудно могат да обяснят как се създава химия на екрана, но в новия си романтичен филм We Live in Time, чиято премиера се състоя на Международния филмов фестивал в Торонто, тя е силно изразена, предаде АФП.

"Беше вълшебно изживяване", сподели 28-годишната британска актриса пред АФП малко след премиерата на продукцията.

Филмът разказва историята на готвачка (Пю) и служител на компанията за зърнени храни (Гарфийлд), които се срещат по възможно най-неудобния начин: тя го прегазва с колата си.

Режисьорът Джон Кроули повежда публиката на интимно пътешествие из тяхната любовна история - от запознанства и горещ секс, през създаване на семейство и борба с рака, но без да се спазва определен ред.

Според Пю двамата актьори научават повече за героите си и един за друг в хода на снимките.

"Говорихме за това какво е химия и откъде идва тя, и в крайна сметка не знаем, освен че и двамата бяхме готови да скочим заедно и вероятно затова филмът се усеща толкова луд и суров", обясни актрисата.

Наистина има моменти на много силен гняв между двойката, но също така и парализираща тъга, а преди това и огромно вълнение от раждането на дете по спешност в тоалетната на бензиностанция.

"Толкова се радвам, че направих този филм и че успях да работя с Флорънс", каза Андрю Гарфийлд пред АФП.

“Не мисля, че ми е било писано да бъда с някой друг", добави 41-годишният актьор, който си взел почивка, когато получил сценария на Ник Пейн и бързо се възползвал от възможността да работи с Кроули.

Британско-американският актьор казва, че филмът е бил "като лечебен ритуал", който му е позволил да се справи с "определени загуби, които съм претърпял, и желания, които съм изпитал“.

Кроули разказа пред АФП, че снимките са протекли в безпорядък, въпреки че екипът не е искал двамата актьори "шизофренично да прескачат" от един период в друг всеки ден.

Няколкото дни, в които е имало сцени, развиващи се в три различни периода, "бяха истинско главоболие за тях", но и "много интересно техническо и емоционално упражнение", допълни той.

След като миналата година работи по изключително успешния "Опенхаймер“ и научно-фантастичния епос "Дюн: Част втора", Флорънс Пю каза, че е доволна от смяната на жанра. Филмът We Live in Time ще излезе по екраните в САЩ на 11 октомври.

Кинофестивалът в Торонто продължава до 15 септември.

