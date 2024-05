"Беше страхотен ден": Мъж изпи 25 чаши вино, докато тича в маратон

Д а участваш в маратон, а енергията ти да идва от вино? Звучи невъзможно, но историята е напълно истинска.

(Във видеото може да научите повече за: Кралското семейство подкрепи участниците в Лондонския маратон)

Том Гилби, търговец на вино, стана популярен в социалната мрежа Тик Ток, след като качи видеоклип, в който дегустира на сляпо различни чаши вино по време на всяка миля от Лондонския маратон.

В клипа се вижда как Гилби спира, за да познае сорта грозде, страната на произход и реколтата на напитката. Предположенията му седем пъти са напълно верни, 14 почти верния, а четири - грешни.

Някои от вината, които Гилби тества, варират от бургундско пино ноар от 2018 г. на първата спирка до френско сувиньон блан от 2023 г. на последната спирка.

Man Drinks 25 Glasses of Wine to Mark Each Mile of the London Marathon: It Was 'Such a Great Day' https://t.co/IRFZwp3lpW — People (@people) April 28, 2024

Гилби бяга на Лондонския маратон, за да събере пари за хосписа Sobell House, тъй като именно там са обгрижвали майка му в последните ѝ дни.

След края на събитието Гилби споделя пред „Гардиън“, че маратонът е преминал „наистина добре“, и добавя: „Това е първият ми опит, когато това се случва напълно безумно, и се чувствам много поласкан.“

„Това е просто невероятно и е страхотно, защото именно за това става въпрос. Това е за една страхотна благотворителна организация и те са един от многото хосписи, които просто работят докрай, за да правят огромни разлики", продължава мъжът, който е завършил състезанието за четири часа и 41 минути.

A wine merchant has raised over £17,000 for Oxford charity @SobellHouse by running the London Marathon while blind-tasting one wine per mile. Tom Gilbey’s race was in memory of his mother who was cared for at the hospice. https://t.co/2oR1gfH9xB — Oxford Clarion (@OxfordClarion) April 24, 2024

Що се отнася до начина, по който е избегнал да се напие или да се почувства пиян по време на състезанието, Гилби казва, че е пил само малки глътки или е изплювал виното, след като го е опитал.

„Ако бяха добри, можех да ги преглътна, а ако бяха лоши, отиваха на път“, обясни той.

Когато състезанието приключило, Гилби разказал, че отпразнувал подвига си, като изпил чаша шампанско.

London Marathon ‘wine guy’ on how he sampled 25 wines during race: Vintner Tom Gilbey raised more than £13,000 for hospice charity with challenge that went viral on social media



A wine merchant who blind tasted a different glass of wine at… https://t.co/sif5yxnGSb #Wine #Vino — #Wine Guru🍷 (@RealWineGuru) April 24, 2024

„Бях тотално изтощен, напълно смазан, но просто беше толкова страхотен ден и атмосферата е твърде приказна за думи, така че наистина няма значение колко е болезнено“, каза той.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase