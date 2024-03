Бебе №2 на хоризонта: Лиа Мишел е бременна

Л иа Мишел обяви чрез Instagram, че е бременна и очаква второто си бебе със съпруга Занди Райх.

„Мама, татко и Евър са много щастливи. [💛] ," тя озаглави тя публикацията, която включваше няколко снимки на 37-годишната Мишел.

Разделът за коментари се напълни с поздравителни коментари от няколко фенове.

„На луната за вас!! Поздравления [❤] [❤] [❤] “, написа един потребител.

„О, крещя и плача, ТОЛКОВА СЕ РАДВАМ ЗА ТЕБ“, добави друг.

„Толкова се вълнувам за това красиво семейство [❤️] [❤️] [❤️] “, коментира трети човек.

Двамата вече имат син Евър, когото посрещнаха през август 2020 г. след доста трудна бременност.

Съвсем наскоро двойката премина през труден период, тъй като първородният им син беше хоспитализиран няколко пъти заради „страшни“ здравословни проблеми.

Миналия март Лиа Мишел сподели здравословните проблеми на сина си, докато се извиняваше на феновете за отсъствието си на сцената от нейния мюзикъл на Бродуей „Funny Girl“.

„Много съжалявам, но за съжаление няма да съм от @funnygirlbway днес“, написа тя на снимка на ръката си върху ръката на Евър по това време.

„Ние сме в болницата със сина ни заради страшен здравословен проблем, за който трябва да бъда тук.“

