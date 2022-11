Астрономи разкриха какво прави астероида 2022 AP7 опасен

А строноми съобщиха, че са открили голям астероид с размери около 1,5 километра в близост до Земята, който при малшанс може да се сблъска с нея в далечното бъдеще и да причини опустошение на планетата, предаде Франс прес, цитиран БТА.

Повечето астероиди с такъв размер вече са открити, отбелязват учените. Този обаче досега се е спотайвал в слънчевите отблясъци, поради което е бил особено труден за откриване.

"Новооткритият астероид, наречен 2022 AP7, пресича пътя на Земята. Това го прави потенциално опасен", обяснява Скот Шепърд, астроном от научния институт "Карнеги". Въпреки това в момента астероидът не представлява заплаха за нашата планета, тъй като остава "много далече" от нея, докато пресича орбитата ѝ, бърза да увери ученият.

Заплахата произтича от факта, че подобно на всеки астероид траекторията му бавно ще се променя поради гравитационните сили, упражнявани върху него, по-специално от планетите. Поради тази причина прогнозите са трудни в дългосрочен план.

"Това е най-големият потенциално опасен за Земята обект, открит през последните осем години", се посочва в в изявление на американската лаборатория NOIRLab, която управлява няколко обсерватории.

Този близкоземен обект обикаля около Слънцето за пет години. Понастоящем астероидът се намира на няколко милиона километра от Земята в най-близката си точка.

Рискът следователно остава твърде хипотетичен. Случай на сблъсък с астероид с такъв размер обаче би имал "опустошително въздействие върху живота, такъв, какъвто го познаваме", обяснява Шепърд. Изхвърленият в атмосферата прах ще блокира слънчевата светлина, охлаждайки планетата и причинявайки масово измиране.

2022 AP7, a potential 'planet killer' asteroid that's a mile long, has been found to cross Earth’s orbit, getting as near as 4.4m miles — too damn close, making it “the largest potentially hazardous asteroid found in the last eight yrs or so...”

(NYT) https://t.co/sNIQz6XpsV