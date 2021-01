Арнолд Шварценегер се ваксинира срещу COVID-19

В аксината срещу COVID-19 вече е факт. Сега светът гледа на нея с надежда, за да можем да си върнем нормалния начин на живот. Редица известни личности подкрепиха публично кампаниите за ваксиниране в своите страни.

Това направи и актьорът и бивш политик Арнолд Шварценегер. 73-годишната холивудска звезда публикува видеоклип от стадиона "Доджърс" в Лос Анджелис, който бе превърнат в център за масова ваксинация.

Arnold Schwarzenegger receives COVID-19 vaccination: "Come with me if you want to live" https://t.co/iw2kFy7p4s pic.twitter.com/j5rFJ9lnQl