Арнолд Шварценегер: Биеше ни и караше майка ми да се страхува

А рнолд Шварценегер намекна за нацисткото минало на баща си в емоционален призив към американците за единство. Той освен това нарече Доналд Тръмп "най-лошия президент" в историята на САЩ, съобщава БТА.

Бившият републикански губернатор на щата Калифорния публикува видеопослание в Туитър след насилието на Капитолия, което определи като опит за държавен преврат, подбуден от президента Доналд Тръмп.

"Сряда бе Кристалният ден тук, в Съединените щати. Счупените стъкла бяха тези на Капитолия", казва със сериозен вид 73-годишният Шварценегер, седнал зад бюрото си.

"Отраснах, обграден от съсипани хора, които пиеха, за да забравят своята вина, че са били част от най-лошия режим в историята", доверява легендарният културист в явен намек за нацисткото минало на баща си.

"Никога не съм споделял това толкова публично, но моят баща се прибираше пиян, един или два пъти в седмицата, и крещеше, биеше ни и караше майка ми да се страхува", разказва той.

Тръмп: Няма да отида инаугурацията на Байдън

Шварценегер не заявява изрично, че баща му е бил нацист, но допълва, че не го обвинява, защото "моят баща, подобно на нашите съседи, е бил заблуден от лъжи и аз зная докъде стигат този вид лъжи".

"Президентът Тръмп се стремеше да обърне резултата от едни избори, които бяха честни. Той опита държавен преврат, като заблуди хората с лъжи", казва Шварценегер, чието послание бързо придоби популярност в интернет.

Арнолд Шварценегер дари 1 милион долара

"Президентът Тръмп е един провалил се ръководител. Той ще остане в историята като най-лошия президент (на САЩ) от всички", отбелязва актьорът, прочул се с ролите на Терминатор и Конан Варварина. Шварценегер все пак изразява задоволство, че Тръмп "скоро ще има стойността на стар туит", визирайки завършващия на 20 януари мандат на американския президент.

"Каквато и да е вашата политическа принадлежност, аз ви моля да се присъедините към мен, за да кажете на избрания за президент Джо Байдън: пожелаваме ви да успеете, ако вие успеете, нашата страна ще успее", заявява Шварценегер. Накрая той се обръща към участниците в щурма на Капитолия с думите: "На онези, които се опитаха да свалят конституционния ред в Съединените щати, им казвам това: вие никога няма да спечелите."

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5