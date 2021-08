Б лейк Лайвли е родена на 25 август 1987 г. в Лос Анджелис.

Блондинката стана световноизвестна с ролята на Серина ван дер Удсен в „Клюкарката“.

Гледали сме я и в „Женско братство“ (The Sisterhood of the Traveling Pants), „Зеленият фенер“ (Green Lantern), „Диваци“ (Savages), „Вечната Аделайн“ (The Age of Adaline), „The Shallows“, „Лесна услуга“ (A Simple Favor).

Актрисата е омъжена за Райън Рейнолдс, двамата имат три деца.

Освен с актьорския си талант Блейк Лайвли е популярна и с уникалния си моден стил.

Вижте в галерията 50 доказателства, че Блейк Лайвли е истинска модна икона:

Пред роклите, тя предпочита костюмите и винаги изглежда страхотно