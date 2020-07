Ливанската криза достигна точка на кипене

Л иванската криза се влошава, докато икономиката на страната се срива на фона на подновена епидемия от Covid-19 и нарастващо социално недоволство сред 6,8-милионното население, от което 20% са бежанци. Антиправителствените протести, избухнали миналият октомври и принудили премиера Саад Харири да подаде оставка, бяха подновени през последните седмици. Безработицата се покачва заради блокажите около мерките срещу коронавируса. Ливанската местна валута се срина с 80% от началото на протестите - 60% е сривът само за миналия месец. В края на юни местната валута се търгуваше на черния пазар 6000 за долар, докато официално стойността беше 1500 за долар. Цените на хляба и основните продукти се покачи рязко, а продоволствената програма на ООН, която по принцип се грижи за сирийските бежанци в Ливан, планира да доставя храна на ливански граждани за първи път от 2006 година. Голяма част от страната в момента изпитва недостиг на електричество, като повечето домакинства разполагат с по няколко часа на ден.

Lebanon’s financial stability was always based on an illusion, & few dared peer behind the curtain. Now, “anger has yielded to fear – fear of being dragged into the maelstrom that is accelerating by the day, pulling more and more people into desperation.” https://t.co/4keexpRIfo