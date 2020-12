Дани Беркович : Дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна, зависи от нас

Източник: Mall of Sofia

Д ани Беркович е изпълнителен директор на GTC България от девет години насам, компанията, която управлява Mall of Sofia. Повече от 25 години заема ръководни позиции в различни сфери на бизнеса. В началото на месец ноември Mall of Sofia стартира кампанията „Доброто в сърцето на града“. В рамките на инициативата в партньорство с организацията „Защото сме хора“ всеки може да закупи и предостави безвъзмездно хранителни продукти, които ще бъдат разпределени сред хора в нужда. Събирателният пункт е разположен пред магазина за хранителни продукти на ниво -2 в Mall of Sofia и ще бъде отворен до 20 декември.

В специално интервю за Vesti.bg, разговаряме с Дани Беркович за кампанията и за предизвикателствата пред бизнеса в актуалната ситуация.

Г-н Беркович какво ни прави „добри хора“ в днешно време?

Актуалната ситуация, предизвикана от епидемията, оказва натиск върху всеки един от нас. Няма значение кой си, какво имаш или какво нямаш, всеки е повлиян. Истината е, че живеем във времена, в които човещината трябва да надделее. Всеки един от нас може в даден момент да попадне в житейска фаза, в която има нужда от помощ. Но и във всеки един момент трябва да е в готовност да помогне с каквото може – ето това от моя гледна точка характеризира „добрия“ човек. А, ако заедно сме „добри хора“, можем да постигнем много.

Отговорът Ви би ли звучал различно преди една година по същото време?

Мисля, че да. Но не бих казал, че представата ни за „добро“ се е променила. Просто ставаме по-чувствителни в добрия смисъл на тази дума – забелязваме по-лесно хората, които имат нужда от нас. От друга страна рискът и ние да сме на тяхно място е още по-голям. Около нас има хора, чийто живот е в опасност или пък са на ръба на екзистенциалния минимум по икономически причини. Ако погледнем днешната ситуация – хората са се активизирали да помагат, взимат участие в кампанията ни, но в същото време самите те са силно засегнати от епидемията. Във времена на криза сме подложени на изпитание. Ако сме единни, можем да си докажем, че бихме се справили със всяко следващо предизвикателство – това е мястото и времето. Вярвам, че един ден ситуацията ще се нормализира и всичко да се върне постарому. Но ние ще сме много по-силни и подготвени.

Сред основните Ви партньори в кампанията „Доброто в сърцето на града“ са Двунационалната търговска камара България-Израел и организацията „Аз обичам България”. Как се обединихте около целите на кампанията?

Целта на кампанията е това, което ни обедини – стремежът ни да правим добро и да насърчим хората да го правят, да ни последват. Няма значение кой си, какво имаш или какво правиш – обърнахме се към организации, с които вече си партнираме или познаваме. Тъй като знаем, че гледаме в една посока. Отворени сме обаче към всички – няма значение кой си или откъде идваш. Произходът, религията, общественият статус нямат значение.

Сред съмишлениците Ви е организацията „Защото сме хора“. С какво спечелиха вниманието Ви?

Процесът бе двустранен, основава се на взаимно доверие. Привлякоха вниманието ни с акциите си за събиране на хранителни продукти за хора в нужда на Орлов мост в началото на извънредното положение през март. Сред тях има хора с различни професии, финансови възможности и чисто човешки интереси – всеки един прави нещо добро за другите – достатъчна причина Mall of Sofia да подкрепи „Защото сме хора“. Ние сме първият им институционален партньор.

С настоящата кампания подавате ръка на хората в нужда. А от каква помощ има нужда бизнесът, как се справяте вие като търговски център?

Да, ние, като почти всички бизнеси, сме засегнати от кризата. Без значение каква е спецификата на дейност, дали става дума за малки и средни предприятия, или големи корпорации. И точно това ни обединява, за да се преборим заедно – че всички страдаме. Не просто Mall of Sofia e засегнат, а хората – независимо дали са наематели, наемодатели, посетители – това са човешките същества. Търговският център е това, което ги обединява. Mall of Sofia е локацията, пресечната точка – независимо дали става въпрос за бизнес и продажби, или, както е актуалната ситуация – да ги обединява в името на доброто. Търговският център и хората в него за част от цялостната обществена картина – и в добро, и в лошо.

Защо е важно един търговски център да се ангажира в такива кампании?

Да помагаме не е еднократен акт, това е мисия. Подпомагаме сиропиталища, болници. За нас, да се сме социално отговорни, е ежедневие. Да, ние сме търговско дружество, но животът принципно се основа на взаимност и емпатия. Позицията ни на един от първите търговски центрове в София, централното ни разположение в самото сърце на града, ни прави неизменна част от живота на хората. А това е свързано с редици отговорности. Давам си сметка обаче, че това важи не само за нас, а за всеки бизнес, и за всеки отделен човек.

Чашата е наполовина пълна или наполовина празна?

Чашата винаги е наполовина пълна. Аз съм оптимист, фокусирам се върху нещата, които имам, вместо върху това, което нямам. Защото винаги ще имаме амбицията за повече, тоест чашата се уголемява все повече и повече. А, дали чашата ще е пълна или празна, зависи от нас.

