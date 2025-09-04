"Столичен електротранспорт": Водачът на трамвая, който дерайлира, ще понесе наказание

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Няма нищо скандално в посещението му

К омисията по транспорт и пътна безопасност към Столичния общински съвет (СОС) изслуша изпълнителния директор на "Столичен електротранспорт" Евгени Ганчев във връзка с инцидента с трамвай в София, при който бяха нанесени големи материални щети.

Изпълнителният директор на „Столичен електротранспорт“ Евгени Ганчев посочи, че водачът не е изпълнил всички условия и ще понесе наказание. По думите му подобен случай не е имало от години. Той информира, че годишно в дружеството се регистрират между 400 и 500 пътнотранспортни произшествия, от които около 70–80 са по вина на водачите. „При всеки инцидент се вземат мерки – провеждат се инструктажи, налагат се санкции по Кодекса на труда, а при необходимост се възстановяват материални щети“, заяви той. Ганчев добави, че превозните средства на дружеството участват и в множество непредизвикани от тях произшествия, а се отчитат и транспортни злополуки с пътници при внезапно спиране.

Той допълни, че в конкретния случай водачът ще бъде санкциониран по Кодекса на труда, като се обмислят мерки от предупреждение до уволнение. Ще се извърши и извънреден инструктаж, който да припомни задълженията на всички водачи при оставяне на превозното средство. В дружеството се правят регулярни обучения, както и задължителни психологически прегледи. „Ще бъдат реорганизирани и службите по безопасност на движението, за да се подобри ефективността им“, каза още директорът.

Трамвай, оставен без надзор, помля коли и потроши подлез в София

Той отбеляза, че на крайните станции водачите имат осигурени места за почивка, а в топлите дни се раздава вода. По думите му, трудът е тежък и шофьорите често са притиснати от разписанията. В дружеството годишно постъпват около 1200 жалби от граждани, като близо 250 са за тютюнопушене, а единични – за напускане на превозното средство.

В отговор на въпроси за обновяването на подвижния състав Ганчев заяви, че цялостната смяна на трамвайните мотриси е дългосрочен процес, тъй като една мотриса струва между 4 и 5 млн. лева. Според него без средства по оперативни програми или бюджетно финансиране на Общината това не е възможно. Той припомни, че в предишни години са доставени 67 нови трамвая, 49 електробуса и 110 тролея, а в момента текат няколко обществени поръчки за доставка на нов подвижен състав.

Щетите от дерайлиралия трамвай в София са за "десетки хиляди левове"

Председателят на комисията по транспорт Иван Таков заяви, че според него произшествието с трамвая е умишлено, а по-тежък инцидент е бил избегнат единствено заради ранния час. Той настоя на следващи заседания от изпълнителния директор да бъде представена реорганизация в дружеството.

Общинският съветник от групата на "Продължаваме промяна – Демократична България" Симеон Ставрев постави въпроса за мерките за сигурност при слизане на ватмани от трамваите и поиска информация за броя на ръчните и автоматичните стрелки в мрежата.

Общинският съветник от „Спаси София“ Андрей Зографски предложи създаване на пунктове за вода и храна за водачите и обърна внимание, че липсата на заместник-кметове по транспорт и строителство блокира важни проекти. Той настоя за по-голяма дисциплина и засилен контрол.

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

Независимият общински съветник Ваня Григорова поиска подробна статистика за произшествията в електротранспорта и коментира, че те се увеличават заради липсата на инвестиции и обновяване на инфраструктурата.

Общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера призова за повторни инструктажи с акцент върху безопасността, за по-стриктно наблюдение на поведението на водачите, както и за въвеждане на видеонаблюдение и видеорегистратори в превозните средства.

Видеозапис разкрива ръка, която бута скоростния лост в кабината на трамвая, който дерайлира

Евгени Ганчев посочи още, че средната възраст на релсовата инфраструктура е над 30 години. Всяка година се ремонтират по 15–20 км трасета, но нуждите са значително по-големи. Той допълни, че са в ход обществени поръчки за 40 дуални тролейбуса, 35 тролейбуса, 50 електробуса, 24 трамвая с дължина 20 метра и 18 трамвая за междурелсие 1435 мм, а предстои и процедура за 40 трамвая за междурелсие 1009 милиметра. По данни на дружеството в столицата има около 55 автоматични стрелки.

Припомняме, че вчера от „Столичен електротранспорт“ съобщиха, че външна намеса е довела до потеглянето на катастрофиралия в София трамвай. В позиция, разпространена до медиите, от компанията обясняват, че след преглеждане на записите от кабината на мотрисата на превозното средство се е установило, че ватманът я е напуснал, без да я обезопаси напълно според правилата, и в същото време в близост е имало неизвестни лица. Секунди по-късно превозното средство е потеглило, без водачът да се намира в него.

От държавното обвинение съобщиха вчера, че млад мъж е привлечен в качеството на обвиняем за повреда на железопътен състав, предназначен за масов превоз. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, като прокуратурата ще поиска постоянно задържане. Предвиденото наказание по закона е от пет до 15 години лишаване от свобода.