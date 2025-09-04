България

"Столичен електротранспорт": Водачът на трамвая, който дерайлира, ще понесе наказание

В конкретния случай водачът ще бъде санкциониран по Кодекса на труда

4 септември 2025, 13:27
Експерт обясни възможните причини за срива на Google

Експерт обясни възможните причини за срива на Google
Съдът остави в ареста 31-годишния учител по физкултура, обвинен в педофилия

Съдът остави в ареста 31-годишния учител по физкултура, обвинен в педофилия
Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Няма нищо скандално в посещението му

Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Няма нищо скандално в посещението му
Премиерът Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет

Премиерът Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет
Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

"Първоначално помислих, че е вълк": Човекът, заснел черния леопард край Дупнишко
Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата

Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата
Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

К омисията по транспорт и пътна безопасност към Столичния общински съвет (СОС) изслуша изпълнителния директор на "Столичен електротранспорт" Евгени Ганчев във връзка с инцидента с трамвай в София, при който бяха нанесени големи материални щети.

Изпълнителният директор на „Столичен електротранспорт“ Евгени Ганчев посочи, че водачът не е изпълнил всички условия и ще понесе наказание. По думите му подобен случай не е имало от години. Той информира, че годишно в дружеството се регистрират между 400 и 500 пътнотранспортни произшествия, от които около 70–80 са по вина на водачите. „При всеки инцидент се вземат мерки – провеждат се инструктажи, налагат се санкции по Кодекса на труда, а при необходимост се възстановяват материални щети“, заяви той. Ганчев добави, че превозните средства на дружеството участват и в множество непредизвикани от тях произшествия, а се отчитат и транспортни злополуки с пътници при внезапно спиране.

Той допълни, че в конкретния случай водачът ще бъде санкциониран по Кодекса на труда, като се обмислят мерки от предупреждение до уволнение. Ще се извърши и извънреден инструктаж, който да припомни задълженията на всички водачи при оставяне на превозното средство. В дружеството се правят регулярни обучения, както и задължителни психологически прегледи. „Ще бъдат реорганизирани и службите по безопасност на движението, за да се подобри ефективността им“, каза още директорът.

Трамвай, оставен без надзор, помля коли и потроши подлез в София

Той отбеляза, че на крайните станции водачите имат осигурени места за почивка, а в топлите дни се раздава вода. По думите му, трудът е тежък и шофьорите често са притиснати от разписанията. В дружеството годишно постъпват около 1200 жалби от граждани, като близо 250 са за тютюнопушене, а единични – за напускане на превозното средство.

В отговор на въпроси за обновяването на подвижния състав Ганчев заяви, че цялостната смяна на трамвайните мотриси е дългосрочен процес, тъй като една мотриса струва между 4 и 5 млн. лева. Според него без средства по оперативни програми или бюджетно финансиране на Общината това не е възможно. Той припомни, че в предишни години са доставени 67 нови трамвая, 49 електробуса и 110 тролея, а в момента текат няколко обществени поръчки за доставка на нов подвижен състав.

Щетите от дерайлиралия трамвай в София са за "десетки хиляди левове"

Председателят на комисията по транспорт Иван Таков заяви, че според него произшествието с трамвая е умишлено, а по-тежък инцидент е бил избегнат единствено заради ранния час. Той настоя на следващи заседания от изпълнителния директор да бъде представена реорганизация в дружеството.

Общинският съветник от групата на "Продължаваме промяна – Демократична България" Симеон Ставрев постави въпроса за мерките за сигурност при слизане на ватмани от трамваите и поиска информация за броя на ръчните и автоматичните стрелки в мрежата.

Общинският съветник от „Спаси София“ Андрей Зографски предложи създаване на пунктове за вода и храна за водачите и обърна внимание, че липсата на заместник-кметове по транспорт и строителство блокира важни проекти. Той настоя за по-голяма дисциплина и засилен контрол.

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

Независимият общински съветник Ваня Григорова поиска подробна статистика за произшествията в електротранспорта и коментира, че те се увеличават заради липсата на инвестиции и обновяване на инфраструктурата.

Общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера призова за повторни инструктажи с акцент върху безопасността, за по-стриктно наблюдение на поведението на водачите, както и за въвеждане на видеонаблюдение и видеорегистратори в превозните средства.

Видеозапис разкрива ръка, която бута скоростния лост в кабината на трамвая, който дерайлира

Евгени Ганчев посочи още, че средната възраст на релсовата инфраструктура е над 30 години. Всяка година се ремонтират по 15–20 км трасета, но нуждите са значително по-големи. Той допълни, че са в ход обществени поръчки за 40 дуални тролейбуса, 35 тролейбуса, 50 електробуса, 24 трамвая с дължина 20 метра и 18 трамвая за междурелсие 1435 мм, а предстои и процедура за 40 трамвая за междурелсие 1009 милиметра. По данни на дружеството в столицата има около 55 автоматични стрелки.

Припомняме, че вчера от „Столичен електротранспорт“ съобщиха, че външна намеса е довела до потеглянето на катастрофиралия в София трамвай. В позиция, разпространена до медиите, от компанията обясняват, че след преглеждане на записите от кабината на мотрисата на превозното средство се е установило, че ватманът я е напуснал, без да я обезопаси напълно според правилата, и в същото време в близост е имало неизвестни лица. Секунди по-късно превозното средство е потеглило, без водачът да се намира в него. 

От държавното обвинение съобщиха вчера, че млад мъж е привлечен в качеството на обвиняем за повреда на железопътен състав, предназначен за масов превоз. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, като прокуратурата ще поиска постоянно задържане. Предвиденото наказание по закона е от пет до 15 години лишаване от свобода. 

Трамвай излезе от релсите в София, има материални щети
26 снимки
трамвай 22
трамвай 22
трамвай 22
трамвай 22
Източник: БТА, Николета Василева    
трамваен инцидент в София Столичен електротранспорт безнадзорно потегляне материални щети санкции по Кодекса на труда извънреден инструктаж
Последвайте ни

По темата

Експерт обясни възможните причини за срива на Google

Експерт обясни възможните причини за срива на Google

Историята на обитавания от демони дом, който вдъхнови

Историята на обитавания от демони дом, който вдъхнови "The Conjuring"

Черна хроника: Пореден инцидент в завод

Черна хроника: Пореден инцидент в завод "Арсенал" в рамките на няколко месеца

Politico: Дори оставка на Макрон няма да спаси Франция

Politico: Дори оставка на Макрон няма да спаси Франция

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

pariteni.bg
Horse Powertrain показва как ще трансформира EV в хибрид

Horse Powertrain показва как ще трансформира EV в хибрид

carmarket.bg
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 15 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 15 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 17 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 21 часа

Виц на деня

Човек с много приятели, е богат! Човек с много комшийки е информиран!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Свят Преди 14 минути

В Португалия беше обявен ден на национален траур

„Не е моят цирк“: Парис Джаксън отрича участие в биографичния филм за баща ѝ

„Не е моят цирк“: Парис Джаксън отрича участие в биографичния филм за баща ѝ

Любопитно Преди 25 минути

В поредица от истории в Instagram тя сподели мислите си по темата и подчерта, че не е имала никакво влияние върху продукцията

<p>Почина последният жив син на Хемингуей</p>

Патрик Хемингуей, последният жив син на Ърнест Хемингуей, почина на 97 г.

Свят Преди 1 час

Патрик Хемингуей е вторият от тримата синове на Хемингуей

Гръцки спецотряд разби мрежа за контрабанда на гориво, замесена е България

Гръцки спецотряд разби мрежа за контрабанда на гориво, замесена е България

Свят Преди 1 час

Арестувани са двадесет и двама души

Ужас в Пенсилвания: Пет деца открити в покрита с изпражнения „тъмница“

Ужас в Пенсилвания: Пет деца открити в покрита с изпражнения „тъмница“

Свят Преди 1 час

Родителите на децата бяха арестувани

Възражда ли Доналд Тръмп доктрината "Монро"?

Възражда ли Доналд Тръмп доктрината "Монро"?

Свят Преди 1 час

Напрежението между Венецуела и САЩ отново се покачва, пише сп. „Нюзуик“

Рюте: Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна?

Рюте: Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна?

Свят Преди 1 час

Москва предупреди, че ще откаже да обсъжда каквато и да било "чужда намеса" в Украйна

Джери Брукхаймер се притеснил за живота на Брад Пит на снимките на „F1“

Джери Брукхаймер се притеснил за живота на Брад Пит на снимките на „F1“

Любопитно Преди 1 час

Докато снимал животозастрашаващите сцени, Брукхаймер постоянно се тревожел за безопасността на Пит

Проблем със самолета на Педро Санчес

Проблем със самолета на Педро Санчес

Свят Преди 1 час

Самолетът на испанския премиер е бил във въздуха, когато проблем го е принудил да се върне в Мадрид, съобщи говорител от офиса му

МВнР успокои: Няма пострадали българи при инцидента с атракцион в Лисабон

МВнР успокои: Няма пострадали българи при инцидента с атракцион в Лисабон

България Преди 1 час

Компетентните власти продължават процедурите по идентификация на жертвите

Ако правите това в тоалетната, рискът от хемороиди скача с 46%

Ако правите това в тоалетната, рискът от хемороиди скача с 46%

Любопитно Преди 1 час

„Като цяло бих препоръчал да се опитате да ограничите изхожданията до най-много 10-15 минути, за да намалите риска от хемороиди“

Десетки загинали при руски удари в Донецка област

Десетки загинали при руски удари в Донецка област

Свят Преди 1 час

От началото на пълномащабното нашествие в Донецка област са били убити 3578 души

Адолф Хитлер

„Програма Т4“ – зловещият план за изтребление на Хитлер

Свят Преди 2 часа

„Леля ми постоянно е получавала успокоителни, накрая е била завързана за леглото и според аутопсията е починала от възпаление на белите дробове“

Звездите, които откриха истинската любов след 40

Звездите, които откриха истинската любов след 40

Любопитно Преди 2 часа

За тези звезди истинската любов не дойде, докато не навършиха 40 години

Нарасна броят на жертвите при инцидента с атракцион в Лисабон

Нарасна броят на жертвите при инцидента с атракцион в Лисабон

Свят Преди 2 часа

Сред 21-те ранени при вчерашния инцидент има много много чужденци, които са били в популярния сред туристите фуникуляр

22-годишна жена е със счупено ребро след жесток побой в Смолян

22-годишна жена е със счупено ребро след жесток побой в Смолян

България Преди 2 часа

По случая е образувано бързо производство

Всичко от днес

От мрежата

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
1

Спокойно време с усещане за късно лято

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха Берковския Балкан

sinoptik.bg

3 китайски зодии, които привличат изобилие и късмет през септември 2025 г.

Edna.bg

Ето я „Кралицата на кетамина“, която се призна за виновна за смъртта на Матю Пери (СНИМКИ)

Edna.bg

Испания остана без още двама за България, вижте групата на европейските шампиони

Gong.bg

Шокираща новина за България и Десподов преди мача с Испания

Gong.bg

Мъж пострада тежко при трудов инцидент в завод „Арсенал"

Nova.bg

Google се срина

Nova.bg