Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

На 6 септември в 12:00 ч. ще стартира контролът за средна скорост

К ой 22-годишният криминално проявен мъж, който беше задържан и обвинен за тежкия инцидент с дерайлирал трамвай в София?

Неговата баба застана пред камерата на NOVA и разказа, че версията, която е споделил внукът ѝ, е че, той се е опитал да спре движещия се трамвай и заради това е дръпнал ръчката. Обвиняемият е задържан за 72 часа, като ще бъде поискан неговият постоянен арест. Ватманът не е с повдигнато обвинение, но се разследва за престъпление по служба.

Добро дете. Още не мога да проумея какво е извършил - това каза бабата на задържания за инцидента с трамвая за внука си. По думите ѝ той е 22-годишен, обвързан, без завършено средно образование, работещ. Отгледан е от нея.

"Баща му замина много рано за Германия, създаде си там ново семейство. Майката беше наркоманка - водих я по програми, какво ли не правих, но почина. Просто дете без доверители. От моя поглед е добър внук. Не съм го накарала нещо да направи и да не го е изпълнил, пращам го до магазина, не ми е отказвал, от време на време разхожда кучето, ходи на работа", споделя жената.

Трамвай, оставен без надзор, помля коли и потроши подлез в София

Младият мъж е криминално проявен. Съден е за кражба.

„Деянието е извършено в изпитателния срок на предходно осъждане от април месец тази година“, съобщи прокурор Вихър Михайлов.

„Много пъти се е прибирал в нетрезво състояние. Просто с компанията, в която е, ходят, крадат, правят щуротии. Някаква печка бяха взели. Просто дете, изоставено от родителите си. И аз сега при това положение се чувствам страшно виновна, защото аз го отгледах“, допълва бабата.

Версията на семейството за инцидента обаче се различава от тази на полицията.

Видеозапис разкрива ръка, която бута скоростния лост в кабината на трамвая, който дерайлира

„Каза ми, че се е опитал да спре трамвая, пресегнал се е през отворения прозорец и е дръпнал ръчката. Явно не е бил набрал скорост. Поне така разбрах аз. А после, от страх, просто се е скрил. Изчакал е да се стъмни и да се прибере“, допълва разказа си възрастната жена.

Според СДВР от видеонаблюдението са установени две лица, които направили опит да се качат на трамвайната мотриса от вратата за пътници и след като не успели, заобиколили превозното средство и от лявата му страна, през незатворено прозорче, бъркат и привеждат трамвая в движение.

Без да съобщи на роднините си къде е бил през целия ден, 22-годишният мъж се прибира късно вечерта.

Бабата споделя, че му се е скарала, защото цял ден го е търсила безуспешно. А той споделил, че се е скрил от полицията, защото го е било страх.

Щетите от дерайлиралия трамвай в София са за "десетки хиляди левове"

Първоначално задържан е 29-годишен мъж, познат на МВР. След разпит, той показва чатовете си с втори младеж. Именно той признава вината си. Открит е след претърсване на 11 адреса. Наказанието при доказване на престъпление е от 5 до 15 години затвор.

„Няколко пъти идваха да го търсят. Влизаха в стаята му да направят оглед. Обадихме се, че се е прибрал, защото те няколко пъти идваха да питат за него. Чичо му се обади в Първо районно и дойдоха - сложиха му белезници и го прибраха“, обясни бабата.

От „Столичния електротранспорт“ излязоха с официална позиция по случая.

Водачът е напуснал кабината, без да обезопаси мотрисата напълно според правилата. Той е временно отстранен до приключване на вътрешната проверка.