С безпрецедентен вот в британския парламент, оттегляне на трима министри и обещание за оставка на Тереза Мей завърши снощи поредния епизод от сагата „Брекзит”.

Британските депутати гласуваха в понеделник да поемат контрола върху излизането на Великобритания от ЕС, като проведат серия от гласувания, за да намерят път напред в безпрецедентен ход.

Вотът беше силно оспорван, тъй като поемането на отговорност ще означава и приемането на негативите от процеса на Брекзит. Така в сряда с 329 на 302 гласа, депутатите от Камарата на общините приеха те да направят избора за на пътя за излизане от политическата криза.

Междувременно трима британски министри напуснаха правителството, противопоставяйки се на премиера Тереза Мей и нейната идея да подкрепи плана за даване на главна роля на депутатите в процеса на напускане на ЕС.

Бунтовниците в кабинета обаче се оказаха много по-малко от очакваното. В неделя имаше спекулации, че срещу Мей ще застанат 11 министри с искане за нейната оставка и нови избори.

Министърът на външните работи Алистър Бърт и министърът на здравеопазването Стив Брайн подадоха оставка, а министърът на икономиката Ричард Харингтън обяви в Туитър решението си да напусне правителството.

Малко след говорител на кабинета заяви, че гласуването на депутатите за повече власт относно Брекзит, представлява „опасен, непредвидим прецедент за бъдещето”, като предупреди, че „всички разглеждани варианти трябва да бъдат представени при преговорите с ЕС”.

След новината за раздялата с тримата министри, британският премиер Тереза Мей предложи „фаустовска” сделка на парламента – тя да подаде оставка като премиер в замяна на приемането на предложения от нея вариант за Брекзит.

