Трима милионери, които помагат в борбата с коронавируса

В ремената на изпитания раждат истинските лидери.

Световната криза с коронавируса показва именно това.

Днес ви полазваме трима милионери, които не използват богатството си, за да спасят себе си и живота си в условията на памндемия, а даряват милиони в борбата с вируса, който може да промени света, какъвто го познаваме.

Джак Ма

Ма е собственик на един от най-големите онлайн магазини в света. Той не само дарява пари, но и закупува половин милион тестове и един милион предпазни маски, които изпраща в Щатите.

Ако обаче смятате, че той помага само на САЩ – грешите. Той изпраща още медицинско оборудване на Италия, Испания, Япония и Южна Корея.

Освен това, Ма дарява още два милиона маски за Европа и изпраща медицински помощи за 54 страни в Африка.

Бернар Арно

Директорът на един от най-известните модни брандове в света спира продукцията на всички парфюми незабавно и вместо тях започва производство на дезинфектанти.

Стивън и Аиша Къри

Oakland is closing schools bc of COVID-19. We support this decision but are concerned a/b the 18,000+ kids that rely on school for 2+ meals daily. @eatlearnplay is donating to @ACCFB to ensure every child has access to the food they need. Join us & donate https://t.co/nDqF7OoO0Z pic.twitter.com/nFp0w1eFqH