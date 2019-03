Л ейди Гага и Брадли Купър останаха в историята с изпълнението си на тазгодишните награди "Оскар".

Песента към филма - "Роди се звезда", беше наградена с най-високото отличие в света на киното.

На церемонията по връчването на статуетката, за която всички в Холивуд мечтаят, Лейди Гага предизвика истински фурор и спаси церемонията, която беше сочена за една от най-скучните в историята.

Името на певицата и актриса обиколи света и едно е сигурно: Лейди Гага е един от най-талантливите и влиятелни артисти на нашето съвремие.

Докато позира със статуетката, изпълнителката едва ли е мислела за тази група във Фейсбук:

"Стефани Германота, ти никога няма да бъдеш известна"

Това е група в социалната мрежа, направена от нейните съученици в колежа, когато Стефани Германота е тийнейджърка.

Там има публикувани снимки, в които е написано "Ти си разочарование. Искаме да изчезнеш".

Стефани обаче не се отказва и тормозът от съучениците й очевидно не я спира да прави това, в което вярва.

Избира артистичния псевдоним Лейди Гага и започва да пее в различни клубове в Ню Йорк. Както самата тя споделя - случвало се е и да я освиркват, но това е и част от пътя на артиста.

Днес Лейди Гага, освен че е известна, е единствената жена в света, която в рамките на една година спечели наградите "БАФТА", "Грами", "Златен глобус" и "Оскар".

#LadyGaga and #BradleyCooper heated up the 2019 #Oscars with an intimate performance of #Shallow 🎤🌟 https://t.co/ZRtqdIm2Wv pic.twitter.com/d4BAP9dHEb