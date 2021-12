Хамид Карзай нарече талибаните свои "братя"

П резидентът на Афганистан в периода 2001-2014 г. Хамид Карзай възприе помирителен тон към талибаните и каза в интервю за британската компания за обществено радио и телевизия Би Би Си, че контактите, които е имал напоследък с радикалните ислямисти са били "много добри по множество въпроси", предаде ДПА.

Хамид Карзай, който при управлението си водеше война срещу ислямистката групировка, каза, че гледа на талибаните до голяма степен като на братя и смята всички останали афганистанци за братя.

