Кръстиха афганистанско бебе на американския самолет, в който е родено

А фганистанско момиченце, родено на борда на американски военен самолет, който евакуираше родителите му към базата Рамщайн в Германия, е било наречено Рийч.

Това е кодовото име на самолета,

разкри командващият американските сили в Европа генерал Тод Уолтърс, предаде Франс прес.

An Afghan woman gave birth on an evacuation flight to Germany, the baby girl was named Reach, after the flights call sign. The mom began to experience complications so the flight commander descended to increase air pressure in the plane, “which helped save the mother’s life.” pic.twitter.com/tFQndhV3ko — Jade Elliott (@JadeElliottTV) August 26, 2021

По време на полета от Катар миналата събота бременна афганистанка получила контракции. Веднага след приземяването в Рамщайн американски военни помогнали на жената да роди в самолета.

След това тя била транспортирана с новороденото към близко болнично заведение.

Всеки самолет на американските ВВС има кодово име за комуникация с други машини и контролни кули, а кодът на транспортните самолети С-17 обикновено е Рийч (Reach), последван от номер.

Parents of the baby girl who was recently born by an Afghan mother during evacuation have named her after the aircraft's call sign; Reach 828.



Reach was born in the cargo hold of a C-17 aircraft after her mother went into labour while fleeing Afghanistan.https://t.co/1rSAGiMFhI — Tuko.co.ke (@Tuko_co_ke) August 26, 2021

Родителите на бебето "го нарекоха Рийч,

защото това беше кодът на С-17" (Reach 828), каза пред журналисти генерал Уолтърс.

Той сподели, че като пилот от американските ВВС, мечтата му е да види как малката Рийч расте като американска гражданка и лети с изтребители на армията на САЩ.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021

Генерал Уолтърс уточни, че от 7000 души, евакуирани от Кабул и преминали транзитно през американските бази в Европа от 20 август насам, само стотина са се нуждаели от медицинска помощ, било то заради симптоми на COVID-19 или по други причини. От тези 100 души, 25 са били настанени в болница, а 12 вече са изписани, каза генералът.

Други две афганистански бебета се родиха в Рамщайн след приземяване на самолетите, с които пътуваха майките им.