COVID-19: Ситуацията е по-сериозна отколкото през март, предупреди СЗО

Н арастващия брой на новозаразените с коронавирус в цяла Европа трябва да бъде приет като "сигнал за пробуждане", заяви регионалният директор на Световната здравна организация, цитиран от BBC.

Нови случаи на коронавирус у нас, нови починали

Ханс Клуге отбеляза, че през последните две седмици броят на новите случаи се е удвоил в повече от половината европейски страни.

Weekly cases higher than the first week in March 🙃

Coronavirus: WHO warns Europe over 'very serious' Covid surge https://t.co/rWdsRmMpLC