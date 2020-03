Пандемията от COVID-19 ще приключи до юни, прогнозира китайски експерт

С ветовната пандемия от коронавирус вероятно ще приключи до юни, заяви днес старшият медицински съветник на китайското правителство Чжун Наншан, цитиран от Daily Sabah.

