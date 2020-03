Тръмп обяви пълна блокада на ЕС заради коронавируса, поправиха го

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика за кратко вълна от паника, като обяви пълна забрана за пътуване от Европейския съюз с изключение на Великобритания за 30 дни, добавяйки, че това включва спиране на търговията заради коронавируса.

Думите му означаваха едномесечна блокада на ЕС, втория по големина пазар и икономика в света, което би било безпрецедентно.

„Ние наблюдаваме драстично по-малко случаи на вируса в Съединените щати, отколкото сега има в Европа”, каза Тръмп. „Европейският съюз не успя да вземе същите предпазни мерки и да ограничи пътуванията от Китай и други горещи точки. В резултат на това голям брой нови случаи в Съединените щати са свързани с пътници от Европа”.

„Тези забрани се отнасят не само за огромното количество търговия и товари, но и за други неща”, заяви Тръмп. „Говорим за всичко, което идва от Европа в САЩ”.

Той добави, че спирането на пътуванията от Европа няма да включва Обединеното кралство и че ще има „изключения за американците, които са преминали подходящи проверки”.

Думите на Тръмп хвърлиха пазарите в паника, но разясненията, публикувани малко по-късно от американското вътрешно министерство разкриха, че мерките са по-леки и на практика повтарят, подобните предприети спрямо Китай.

Забраната не важи за граждани на САЩ и членовете на техните семейства. Освен това засяга само европейските държави, членки на Шенгенската зона: Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург , Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Също така, противно на думите на Тръмп, мерките по никакъв начин не засягат търговията с ЕС. По-късно самият той опроверга речта си, с разяснение в Туитър.

Въпреки това забраната за пътуване на гражданите на повечето европейски държави до САЩ в следващите 30 дни ще има тежки последствия за самолетните компании и туристическата индустрия.

В речта си Тръмп призова Конгреса, контролиран от опозиционната Демократическа партия, „да предостави на американците незабавно данъчно облекчение върху заплатите”.

Президентът на САЩ също така заяви, че ще инструктира Министерството на финансите да отложи събирането на данъци „за определени лица и предприятия, които са отрицателно засегнати” от епидемията. Това, по думите на Тръмп ще вкара повече от 200 милиарда долара ликвидност в американската икономика.

Той също така поиска от Конгреса да гласува допълнителни 50 милиарда долара за финансиране на мерките срещу коронавируса.

Вчера, след речта на Тръмп, основният борсов индекс в САЩ, „Дау Джоунс” падна с 5,86%, губейки близо 1500 пункта, a цените на петрола сорт Брент се понижиха с над 4%, до 33,30 долара за барел с доставка през май.

Случаите на коронавирус в САЩ рязко се увеличиха през последните дни, достигайки 1 329 в повече от 40 щати, като починалите от заболяването са 38. Данните обаче са непълни, тъй като едва от вчера във всички щати има тестове за Ковид-19. А много от тях се прилагат от частни медицински центрове, които не са задължени да докладват резултатите.

В Европа най-тежко засегната е Италия. Там броят на заболелите вече е 12 462, като смъртността е безпрецедентно висока. Починали са 827 от заразените с коронавируса. За сравнение в Германия, при 1 966 заболели, има само три смъртни случая.

Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and Democrats, and please remember, very important for all countries & businesses to know that trade will in no way be affected by the 30-day restriction on travel from Europe. The restriction stops people not goods.