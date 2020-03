ЕС с остри критики към САЩ, забраната на Тръмп срина финансовите пазари

Е вропейският съюз възрази срещу едностранното решение на Вашингтон да забрани за 30 дни влизането в САЩ на чужденци от Европа заради епидемията от заболяването COVID-19.

Разпространението на болестта е световна криза, която не е ограничена според континентите и която изисква сътрудничество, а не едностранни действия. Това се посочва в общо изявление на председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен.

ЕС не е съгласен с едностранното решение на САЩ да наложат забрана за пътуване, допълват те.

Двамата уточняват, че Вашингтон е приел решението, без да го съгласува с ЕС. В ЕС се предприемат решителни стъпки за ограничаване на разпространението на болестта, се посочва още в изявлението.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

предизвика за кратко вълна от паника, като обяви пълна забрана за пътуване от Европейския съюз с изключение на Великобритания за 30 дни, добавяйки, че това включва спиране на търговията заради коронавируса.

Думите му означаваха едномесечна блокада на ЕС, втория по големина пазар и икономика в света, което би било безпрецедентно.

Думите на Тръмп хвърлиха пазарите в паника, но разясненията, публикувани малко по-късно от американското вътрешно министерство разкриха, че мерките са по-леки и на практика повтарят, подобните предприети спрямо Китай.

Забраната не важи

за граждани на САЩ и членовете на техните семейства. Освен това засяга само европейските държави, членки на Шенгенската зона: Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург , Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Също така, противно на думите на Тръмп, мерките по никакъв начин не засягат търговията с ЕС. По-късно самият той опроверга речта си, с разяснение в Twitter.

Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and Democrats, and please remember, very important for all countries & businesses to know that trade will in no way be affected by the 30-day restriction on travel from Europe. The restriction stops people not goods.