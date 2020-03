Откриха нов вероятен симптом на коронавируса

Б ританската асоциация по оториноларингология обяви, че асимптоматичните пациенти –заразените с Ковид-19, които нямат температура или кашлица, могат да изпитат загуба на обоняние или вкус като симптоми. Тази нова симптоматика засега не е потвърдена от СЗО или Британското министерство на здравеопазването.

„Доказателствата от други страни са, че входната точка за коронавируса често е областта на очите, носа и гърлото”, поясняват от асоциацията. „Ние също така идентифицирахме нов симптом (липса на обоняние и вкус), който може да означава, че хората без други оплаквания, но само със загуба на този усет, е възможно да трябва да се самоизолират отново за намаляване на разпространението на епидемията”.

Кога да очакваме лекарство за COVID-19

Най-честите симптоми на Ковид-19 са висока температура, суха кашлица и задух, но към тях трябва да се прибавят и временната загуба на вкуса и обонянието, обявиха и френските здравни власти.

За такива проблеми свидетелства и първият диагностициран със заболяването баскетболист от НБА в САЩ, французинът Руди Гобер.

Заразените с коронавирус в България вече са 190

„Искам да споделя с вас нещо ново, загубата на вкуса и обонянието определено са част от симптомите. Не бях способен да помириша или усетя вкуса на нищо в продължение на четири дни. Някой от вас преживял ли е същото?”, попита в Туитър спортистът.

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing?