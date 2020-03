Нобелов лауреат: Разпространението на COVID-19 намалява

Н обеловият лауреат и биофизик от Станфорд Майкъл Левит започна да анализира броя на случаите на COVID-19 в световен мащаб през януари и правилно изчисли, че Китай ще преживее най-лошото от коронавирусната си епидемия много преди да са прогнозирали много здравни експерти, пише в. "Лос Анджелис Таймс".

Сега той предвижда подобен резултат в САЩ и останалия свят.

Докато много епидемиолози предупреждават за месеци или дори години на масови социални смущения и милиони смъртни случаи, Левит казва, че данните просто не подкрепят толкова ужасен сценарий - особено в райони, където се прилагат разумни мерки за социално дистанциране.

"Това, от което се нуждаем, е да контролираме паниката", каза той, подчертавайки "Ще се оправим, всичко ще бъде наред".

