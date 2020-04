Мюсюлманите посрещат Рамазан при затворени джамии

Д нес е първият ден от Свещения месец – Рамазан. Периодът на въздържание за мюсюлманите, предшестващ големия религиозен празник Рамазан Байрам, тази година ще премине под знака на извънредното положение.

Джамиите у нас ще останат затворени заради разпространението на коронавирус инфекцията.

Забраняват влизането у нас на лица и превозни средства от Турция

