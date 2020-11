Масови нарушения на карантината в Лондон, десетки арестувани

М асови нарушения на карантинните мерки, въведени заради коронавируса в Лондон. Властите снощи са арестували 104-ма лондончани за нарушаване на противоепидемичните правила, предаде "Ройтерс".

British police arrest 104 Londoners for breach of lockdown restrictions https://t.co/EHHh067LOa pic.twitter.com/1I0FXnHVkD — Reuters UK (@ReutersUK) November 6, 2020

Британската полиция отбеляза, че въпреки новите ограничения, в централен Лондон е имало струпване на хора, пренебрегващи разпоредбите, които са се "държали безотговорно и са общували по опасен за здравето начин".

Европа затяга мерките в опит да спре втората вълна на Covid-19

"Арестуваните ще трябва да отговаря за действията си", категорични са органите на реда.

It’s kicking off with anti lockdown protest and the riot police in central London tonight !!! About 1000 protesters in total pic.twitter.com/aHlCrlnsu3 — Paul Brown🇬🇧 Browns 🏈/ Food 🌶/ London💂Vlogger (@PaulBrown_UK) November 5, 2020

Миналата събота министър-председателят на страната Борис Джонсън нареди Англия да се върне към карантината, след като премина прага от 1 милион случая на COVID-19, а втората вълна на заразата заплашва да претовари здравната система.

Чехия с най-висок ръст на случаите на коронавирус в Европа

Затворени са всички магазини, освен тези за хранителни стоки, а препоръките към хората са да си останат по домовете.

THE PARTY'S OVER: Police in London try to clear a street thronged with drinkers, as strict new coronavirus restrictions came into force in England. https://t.co/SvcahUSxI3 pic.twitter.com/cMBRx0lb5B — ABC News (@ABC) November 5, 2020

За разлика от миналия път обаче, сега англичаните могат да се срещат с приятели на открити обществени места, но при едно условие – да са на социална дистанция.

Коронавирус, настинка или грип. Как да ги различаваме?

#LONDON: When #biofascism comes to your country, a masked police officer will arrest you "for breaching Covid". A dystopian reality sci-fi By J.G.Ballard. https://t.co/yaPqr5OejX — Robin Monotti Graziadei (@robinmonotti) November 5, 2020

Правителството подчерта, че дава приоритет на образованието. Училищата, колежите и университетите ще останат отворени.

При първото затваряне през пролетта обучението се провеждаше онлайн.