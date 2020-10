Чехия с най-висок ръст на случаите на коронавирус в Европа

Ч ехия налага нови ограничения заради рязкото увеличение на случаите на коронавирус.

Премиерът Андрей Бабиш свика в понеделник спешно заседание на Съвета за национална сигурност. За последните две седмици броят на заразените в страната нарастна до 493-има души на 100 хил., което е най-високият показател в Европа. До началото на септември броят на заразяванията с вируса в Чехия беше около 25 000, но оттогава рязко нарасна и вече наближава 120 000. Смъртните случаи надхвърлят 1000.

Министерството на здравеопазването на Чехия обяви, че в страната с 10,7 милиона души население е имало 8 618 нови случая в петък, надвишавайки рекорда от 5 394 от четвъртък. За сравнение съседна Полша с 38 милиона жители в събота имаше 5300 нови случая за 24 часа, което също е рекорд.

Чешкото правителство нареди баровете, ресторантите и клубовете да бъдат затворени от утре до 3 ноември, а училищата да преминат на дистанционно обучение, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес. Забранява се консумацията на алкохол на обществени места, налага се ограничение от максимум шест човека за обществени събирания и се въвежда задължително носене на маски на спирките на обществения транспорт.

