DW: Ламбда мутацията: какво се знае за нея и помагат ли ваксините

М утацията на коронавируса Ламбда е известна още отпреди година, но въпреки това за нея се знае твърде малко. На този фон особено ценно е новото изследване на японски учени, според което спайк протеинът на варианта Ламбда сам е носител на три нови мутации, които будят тревога, пишат от "Дойче веле".

Ламбда: по-заразна и по-устойчива на ваксините

Една от тези мутации пречи на антителата да неутрализират достатъчно ефикасно коронавируса. С други думи: имунитетът на ваксинираните и на преболедувалите Ковид-19 е по-нисък срещу тази модификация, а ваксинацията дава по-слаба защита срещу инфекция.

Другите две мутации правят Ламбда по-заразна от досегашните варианти, пише още в предварителната публикация на изследването, което тепърва трябва да мине през независима проверка.

Delta infections among vaccinated likely contagious; Lambda variant shows vaccine resistance in lab https://t.co/JzcXnpsBR3 pic.twitter.com/Jphmp4O209