Кои звезди се разделиха по време на пандемията от коронавируса?

П андемията от коронавируса принуди много хора да си стоят във вкъщи и в изолация. Повечето намериха положителното в ситуацията, защото така имаха повече време за себе си и своите близки.

Извънредното положение обаче повлия негативно на някои звездни двойки. От канала Top of the tops във Vbox дават яснота кои са последните раздели сред известните личности:

Меган Фокс и Брайън Остин Грийн

Двамата сключиха брак през 2010 г., но са двойка от 15 години. През май Брайън Остин Грийн обяви раздялата в подкаста си, но заяви, че те ще останат приятели и ще отглеждат заедно трите си деца.

Тимъти Шаламе и Лили-Роуз Деп

Timothée Chalamet and Lily-Rose Depp Have Split After a Year of Dating: Report https://t.co/QziWMER1j6