Италиански кмет обяви гладна стачка срещу COVID мерките

К метът на италианския град Месина обяви гладна стачка в знак на протест срещу мерките на правителството за овладяване на коронавирусната зараза, предаде ДПА.

Четиридесет и девет годишният Катено де Лука съобщи във Facebook, че започва гладна стачка. Още в края на миналата седмица той демонстративно в знак на протест разпъна палатка в едно от сицилианските пристанища, в която спи оттогава. Идеята му е символично "да блокира" Месинския проток, разделящ Сицилия от континенталната част на Италия.

The Mayor of the Italian city of Messina has gone on hunger strike to protest against the government’s coronavirus containment measures. https://t.co/dz9oD6V2Oz

Де Лука по-специално протестира срещу изискването само ваксинирани или преболедували хора да могат да пътуват със самолет или ферибот от и до средиземноморския остров. Политикът смята, че държавата държи Сицилия "в плен". В понеделник той подаде едномесечно предизвестие за напускане на кметския пост през февруари.

На 10 януари правителството в Рим затегна здравните мерки, за да ограничи разпространението на вируса и да накара тези, които отказват да се ваксинират, да размислят.

Cateno De Luca, Mayor of Messina, announced his resignation. He will probably run for the Presidency of Sicily, the election should take place this autumn. pic.twitter.com/LPhBACJsZo