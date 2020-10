Ким Кардашиян с пищно парти за рождения си ден, без маски и социална дистанция

К оронавирус пандемията като че ли не изглежда толкова страховита в очите на някои знаменитости. Въпреки ситуацията и ограничителните мерки, приложени по целия свят, целящи да предотвратят заразата, Ким Кардашиян реши да отпразнува своя 40-и рожден ден с парти на частен остров.

И то... с голяма компания - приятели и членове на семейството си, съобщи "Би Би Си".

Ким Кардашиян коментира ковид-19 и възмути всички

Без спазване на социална дистанция и без носене на предпазни маски в разгара на пандемията, риалити звездата бе подложена на критики за пищното парти.

Кардашиян от своя страна обясни, че е била домакин на партито "след две седмици с множество здравни тестове и след като помолила всички да се карантинират".

Звездата публикува в социалните мрежи снимки от събитието, отбелязвайки, че това ѝ напомнило "колко привилегирована е в живота".

"Преди COVID-19 не мисля, че някой от нас наистина е оценявал какъв лукс е възможността да пътуваш и да бъдеш със семейството и приятелите си в безопасна среда", написа още тя в социалната мрежа.

"След две седмици на множество прегледи и след като помолих всички да се карантинират, изненадах най-близките си хора с пътуване до частен остров, където можехме да си представим поне за кратко, че нещата са нормални", обяснява Кардашиян.

Ким Кардашиян говори за насилие в миналото си

"Танцувахме, карахме велосипеди, плувахме близо до китове, плавахме с каяци, гледахме филм на плажа", споделя тя преживяванията.

Риалити звездата бе подложена на критики и за това, че е разпространила в социалните медии подробности от партито си.

40 and feeling so humbled and blessed. There is not a single day that I take for granted, especially during these times when we are all reminded of the things that truly matter. pic.twitter.com/p98SN0RDZD