Изследване: Ефективността на ваксините срещу COVID-19 на Pfizer и Moderna е намаляла, откакто вариантът Делта е доминиращ в САЩ

Е фективността на ваксините срещу COVID-19 на американските компании Пфайзер (Pfizer) и Модерна (Moderna) е намаляла от 91 на 66 процента, откакто вариантът Делта на новия коронавирус, който причинява това инфекциозно заболяване, е станал доминиращ в Съединените щати. Това става ясно от данни, публикувани от федерална здравна агенция, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

The effectiveness of the Pfizer and Moderna Covid-19 vaccines against infection dropped from 91% to 66% after the Delta variant became dominant, according to a large study of US health workershttps://t.co/FfBKkTRnb6 pic.twitter.com/z0e0Xu3Qd0